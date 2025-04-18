Ключевая ставка ЦБ останется на уровне 21%? Все ли готовы к неожиданностям

Сохраняется вероятность того, что Центральный банк (ЦБ) оставит ключевую ставку на уровне 21%.
Об этом сказал Андрей Костин, глава ВТБ. Он считает, что ставка может "на какое-то время задержаться" на этом уровне, пока регулятор не примет решение.
Экономисты ожидают, что к концу 2025 года ставка снизится до примерно 18%. Но пока всё зависит от решений ЦБ, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что банки начали снижать процентные ставки по вкладам, поскольку рынок ожидает, что ключевая ставка ЦБ в конце года может опуститься и до 16%. Это связано с тем, что в прошлом году не произошло ожидаемого повышения ставки.
Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.