Аэрофлот СССР: почему Ан-24 не боялся плохой погоды и глухих аэродромов

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Ан-24 — это самолёт, который мог сесть почти где угодно. На гравий, на лёд, на бетонку с трещинами.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Бубин is licensed under GFDL 1.2 Антонов Ан-24 27307608, Луганск RP34757

Его любили пилоты, потому что он прощал ошибки. Его боялись пассажиры — за ревущий шум и тряску, но всё равно летали. Потому что он всегда довозил.

Почему не боялся плохой погоды?

Высокое крыло — не цепляет мусор с полосы, больше устойчивости.

Надёжная механика — не подводила в мороз и метель.

Турбовинтовые двигатели АИ-24 — заводились, когда другим требовалась молитва и прикуривание.

Мог работать без рулёжек, без освещения, без роскоши — просто взлетал и садился.

Где летал?

Сибирь, Дальний Восток, северные районы — там, где остальным было страшно. Аэродромы с одной будкой и двумя фарами — обычное дело.

Мог в день делать по 5-6 посадок на площадках, где даже трактор буксовал.

Внутри — аскетизм и надёжность

Шумно — как в дизельном гараже.

Вибрация — как будто летишь в металлоломе.

Зато мягко садился и крепко держался в воздухе.

Пилоты говорили: "Если Ан-24 не летит — значит, аэродром закрыт и снег по уши".

Народный транспорт СССР

Ан-24 — это как ПАЗик среди самолётов. Без изысков, но в любой угол страны. Его фото на плакатах "Аэрофлота", его хвост на фоне сопок и бескрайних полей — визуальный код советского неба.

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