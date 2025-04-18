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Аэрофлот СССР: почему Ан-24 не боялся плохой погоды и глухих аэродромов

1:37
Экономика » Производство » Авиация

Ан-24 — это самолёт, который мог сесть почти где угодно. На гравий, на лёд, на бетонку с трещинами.

Антонов Ан-24 27307608, Луганск RP34757
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Бубин is licensed under GFDL 1.2
Антонов Ан-24 27307608, Луганск RP34757

Его любили пилоты, потому что он прощал ошибки. Его боялись пассажиры — за ревущий шум и тряску, но всё равно летали. Потому что он всегда довозил.

Почему не боялся плохой погоды?

  • Высокое крыло — не цепляет мусор с полосы, больше устойчивости.
  • Надёжная механика — не подводила в мороз и метель.
  • Турбовинтовые двигатели АИ-24 — заводились, когда другим требовалась молитва и прикуривание.
  • Мог работать без рулёжек, без освещения, без роскоши — просто взлетал и садился.

Где летал?

Сибирь, Дальний Восток, северные районы — там, где остальным было страшно. Аэродромы с одной будкой и двумя фарами — обычное дело.

Мог в день делать по 5-6 посадок на площадках, где даже трактор буксовал.

Внутри — аскетизм и надёжность

  • Шумно — как в дизельном гараже.
  • Вибрация — как будто летишь в металлоломе.
  • Зато мягко садился и крепко держался в воздухе.

Пилоты говорили: "Если Ан-24 не летит — значит, аэродром закрыт и снег по уши".

Народный транспорт СССР

Ан-24 — это как ПАЗик среди самолётов. Без изысков, но в любой угол страны. Его фото на плакатах "Аэрофлота", его хвост на фоне сопок и бескрайних полей — визуальный код советского неба.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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