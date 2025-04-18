Аэрофлот СССР: почему Ан-24 не боялся плохой погоды и глухих аэродромов

Ан-24 — это самолёт, который мог сесть почти где угодно. На гравий, на лёд, на бетонку с трещинами.
Его любили пилоты, потому что он прощал ошибки. Его боялись пассажиры — за ревущий шум и тряску, но всё равно летали. Потому что он всегда довозил.
Почему не боялся плохой погоды?
Где летал?
Сибирь, Дальний Восток, северные районы — там, где остальным было страшно. Аэродромы с одной будкой и двумя фарами — обычное дело.
Мог в день делать по 5-6 посадок на площадках, где даже трактор буксовал.
Внутри — аскетизм и надёжность
Пилоты говорили: "Если Ан-24 не летит — значит, аэродром закрыт и снег по уши".
Народный транспорт СССР
Ан-24 — это как ПАЗик среди самолётов. Без изысков, но в любой угол страны. Его фото на плакатах "Аэрофлота", его хвост на фоне сопок и бескрайних полей — визуальный код советского неба.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.