Доллар взлетит до 100? Экономисты раскрыли, когда ждать удар по рублю

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рубль может значительно ослабнуть в ближайшие месяцы, и доллар снова приблизится к отметке 100 рублей — такой прогноз дали ведущие экономисты и аналитики крупных российских банков.

Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Веер из долларов в руке

Сейчас американская валюта торгуется на уровне 82,6 рубля по курсу ЦБ — это минимум за последние два года. Однако эксперты уверены: столь крепкий рубль — временное явление.

В обзоре Газпромбанка указывается, что сокращение валютной выручки экспортеров, вызванное падением цен на нефть, может резко изменить баланс на рынке — доллар может вырасти до 105 рублей.

Схожие оценки дают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции", "Эксперт РА", "БКС Мир инвестиций" и ФГ "Финам". По их мнению, рубль будет постепенно ослабевать и к концу 2025 года доллар может стабилизироваться в районе 100 рублей.

Специалисты подчеркивают: ситуация напрямую зависит от глобальных сырьевых рынков и темпов продаж валютной выручки, а текущая переоцененность рубля может сыграть против российской экономики в долгосрочной перспективе, пишут "Ведомости".

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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