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Татьяна Ким получила полный контроль над Wildberries после решения суда

0:55
Экономика

В Москве завершилось громкое судебное разбирательство между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком, касающееся раздела совместного имущества.

Пункт Wildberries
Фото: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пункт Wildberries

Как сообщили 17 апреля представители объединённой компании Wildberries и Russ, Савеловский суд удовлетворил иск Ким и передал ей 1% доли в ООО "Вайлдберриз", ранее принадлежавший Бакальчуку.

Теперь Ким официально владеет 100% крупнейшего российского онлайн-ритейлера, получив полный контроль над бизнесом.

Помимо основной компании, за ней также закрепляется 100% участие в ООО "Вайлдберриз банк" и все средства, размещённые на её личных счетах, пишет ТАСС.

Это решение окончательно закрепило за Татьяной Ким статус единственного владельца бренда Wildberries — одного из флагманов российской электронной коммерции.

Уточнения

Wildberries (Ва́йлдберриз Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; дословно — «Дикие ягоды») — российский маркетплейс. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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