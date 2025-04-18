Торговые конфликты США могут оживить мировую экономику

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что резкое ужесточение таможенной политики США, повлекшее за собой волну торговых войн, может, вопреки ожиданиям, сыграть на руку мировой торговле.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

По её словам, эскалация конфликта между Вашингтоном и Пекином способна стимулировать рост региональных товарных потоков и привести к появлению новых торговых союзов, пишет ТАСС.

"Мы, скорее всего, увидим больше двусторонних и многосторонних соглашений", — отметила Георгиева.

Она считает, что в условиях нестабильности страны начнут активнее развивать альтернативные пути торговли, обходя напряжённые направления.

Таким образом, по мнению главы МВФ, агрессивная экономическая стратегия Дональда Трампа может парадоксальным образом подтолкнуть государства к усилению сотрудничества — уже не с США, а друг с другом.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



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