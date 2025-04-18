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Торговые конфликты США могут оживить мировую экономику

0:56
Экономика

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что резкое ужесточение таможенной политики США, повлекшее за собой волну торговых войн, может, вопреки ожиданиям, сыграть на руку мировой торговле.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

По её словам, эскалация конфликта между Вашингтоном и Пекином способна стимулировать рост региональных товарных потоков и привести к появлению новых торговых союзов, пишет ТАСС.

"Мы, скорее всего, увидим больше двусторонних и многосторонних соглашений", — отметила Георгиева.

Она считает, что в условиях нестабильности страны начнут активнее развивать альтернативные пути торговли, обходя напряжённые направления.

Таким образом, по мнению главы МВФ, агрессивная экономическая стратегия Дональда Трампа может парадоксальным образом подтолкнуть государства к усилению сотрудничества — уже не с США, а друг с другом.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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