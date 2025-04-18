Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая любовь Азизы: как 61-летний бизнесмен покорил сердце звезды после скандала на НТВ
Что делать, если ты ненавидишь свою новую стрижку: 5 спасительных идей
Москва бьет 13-летний антирекорд: почему рынок новостроек внезапно замер
Как снизить давление без изнурительных тренировок: работают даже самые простые упражнения
Вода и белок: простые секреты стабилизации глюкозы
Что дешевле теплицы, но не хуже: три дачных лайфхака
Обслужился у друга — остался без страховки: как не попасть впросак
Бывшая скотобойня в Париже превратилась в нечто невероятное — и не только размерами
Как вырастить крыжовник размером со сливу — простой рецепт мощной подкормки

Миронов требует реформы: установить минимум пенсии по потребительской корзине

1:23
Экономика

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить минимальный размер пенсии не ниже стоимости потребительской корзины.

Пожилой мужчина с ноутбуком
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина с ноутбуком

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Миронов поддержал это решение, отметив, что по закону с 2020 года пенсии обязаны индексировать не реже раза в год. Однако он выразил сомнение, что в реальности это значительно повысит доходы пенсионеров, поскольку уровень инфляции, на который проводят индексацию, ниже истинного роста цен на товары первой необходимости. Он отметил, что опираться на рост доходов Пенсионного фонда не стоит: если фонд не увеличится, прибавки к пенсиям не будет.

Миронов подчеркнул, что необходимо привязать минимальную пенсию к стоимости потребительской корзины и увеличить саму корзину, включив туда качественные продукты и широкий набор товаров. Он также предложил вернуть пенсионный возраст в диапазон 55-60 лет и рассчитывать размер пенсии исходя из стажа, уровня зарплаты и условий работы, при этом пенсия должна составлять не менее 40% от заработка ,передает ТАСС.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Наука и техника
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни Аудио 
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю
Авто
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю Аудио 
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Сводка с фронта: Небензя заявил, что прекращение огня нереалистично, Горнальский монастырь зачищен Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Новая любовь Азизы: как 61-летний бизнесмен покорил сердце звезды после скандала на НТВ
Сводка с фронта: Небензя заявил, что прекращение огня нереалистично, Горнальский монастырь зачищен
Что делать, если ты ненавидишь свою новую стрижку: 5 спасительных идей
Москва бьет 13-летний антирекорд: почему рынок новостроек внезапно замер
Как снизить давление без изнурительных тренировок: работают даже самые простые упражнения
Вода и белок: простые секреты стабилизации глюкозы
Что дешевле теплицы, но не хуже: три дачных лайфхака
Обслужился у друга — остался без страховки: как не попасть впросак
Бывшая скотобойня в Париже превратилась в нечто невероятное — и не только размерами
Как вырастить крыжовник размером со сливу — простой рецепт мощной подкормки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.