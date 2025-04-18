Миронов требует реформы: установить минимум пенсии по потребительской корзине

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил установить минимальный размер пенсии не ниже стоимости потребительской корзины.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина с ноутбуком

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 2026 года Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Миронов поддержал это решение, отметив, что по закону с 2020 года пенсии обязаны индексировать не реже раза в год. Однако он выразил сомнение, что в реальности это значительно повысит доходы пенсионеров, поскольку уровень инфляции, на который проводят индексацию, ниже истинного роста цен на товары первой необходимости. Он отметил, что опираться на рост доходов Пенсионного фонда не стоит: если фонд не увеличится, прибавки к пенсиям не будет.

Миронов подчеркнул, что необходимо привязать минимальную пенсию к стоимости потребительской корзины и увеличить саму корзину, включив туда качественные продукты и широкий набор товаров. Он также предложил вернуть пенсионный возраст в диапазон 55-60 лет и рассчитывать размер пенсии исходя из стажа, уровня зарплаты и условий работы, при этом пенсия должна составлять не менее 40% от заработка ,передает ТАСС.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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