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Трамп играет в долгую: пошлины могут избавить США от долговой ловушки

1:03
Экономика

Немецкий экономист Ханс-Вернер Зинн предположил, что истинная цель жёсткой тарифной политики США кроется не в защите национальной промышленности, а в стратегической попытке реструктурировать государственный долг.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дональд Трамп

Как сообщает ТАСС, в своей лекции для Института швейцарской экономической политики он заявил, что администрация Дональда Трампа использует экономическое давление, включая повышение пошлин, чтобы склонить международных кредиторов к замене краткосрочных долговых обязательств на столетние облигации с минимальной процентной ставкой.

По словам эксперта, подобный шаг может существенно снизить расходы бюджета США на обслуживание долга, которые уже сейчас достигают 11% всех государственных расходов. Такая мера, уверен Зинн, может стать колоссальным облегчением для американской экономики.

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что соглашение с ЕС по торговле будет достигнуто в течение ближайших 90 дней.

Уточнения

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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