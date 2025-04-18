Трамп играет в долгую: пошлины могут избавить США от долговой ловушки

Немецкий экономист Ханс-Вернер Зинн предположил, что истинная цель жёсткой тарифной политики США кроется не в защите национальной промышленности, а в стратегической попытке реструктурировать государственный долг.
Как сообщает ТАСС, в своей лекции для Института швейцарской экономической политики он заявил, что администрация Дональда Трампа использует экономическое давление, включая повышение пошлин, чтобы склонить международных кредиторов к замене краткосрочных долговых обязательств на столетние облигации с минимальной процентной ставкой.
По словам эксперта, подобный шаг может существенно снизить расходы бюджета США на обслуживание долга, которые уже сейчас достигают 11% всех государственных расходов. Такая мера, уверен Зинн, может стать колоссальным облегчением для американской экономики.
Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что соглашение с ЕС по торговле будет достигнуто в течение ближайших 90 дней.
Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.
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