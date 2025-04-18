Полюс передаёт золото: 100% контроля в руках Южуралзолото — вот что это означает

Дочерняя компания "Полюс", занимающаяся золотодобычей, заключила соглашение о продаже группе компаний "Южуралзолото" 100% в уставном капитале ООО "Марокское", которое владеет поисковыми лицензиями на Марокском золоторудном участке.
Месторождение расположено в Северо-Енисейском районе Красноярского края и находится на начальной стадии геологоразведки.
В пресс-релизе ЮГК указано, что ресурсы месторождения оцениваются в более чем 60 тонн золота. Руда здесь легкообогатима и берется по гравитационно-цианистической схеме извлечения.
Также подчеркнули, что содержание золота в рудах превышает 2 грамма на тонну, а технология извлечения схожа с существующими мощностями региона. Новое месторождение поможет увеличить долю производства в секторе Юга и повысит инвестиционную привлекательность ЮГК, отметил финдиректор Артем Клецкин, пишет ТАСС.
Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.