Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихая столица ароматов: где рождаются духи для всего мира — и почему туда стоит поехать
Цветочная ловушка: жук не знает, что шагнул на ароматное минное поле
Три привычки, которые превращают милого пёсика в домашнего деспота
Одна привычка — и вы не замечаете, как страдает психика и карьера
Пасха с сюрпризом: чем опасны синтетические краски на яйцах
Остров, который миллиардер превратил в рай — но он не спасся от судьбы
Кулич как у бабушки: как в СССР пекли без миксеров и разрыхлителей
Не только для дыхания: как жевание влияет на мозг и нервы
Новая любовь Азизы: как 61-летний бизнесмен покорил сердце звезды после скандала на НТВ

Новые таможенные пошлины и ограничения: вот как ЕС планирует давить на США

0:56
Экономика

Евросоюз может ввести ограничения на экспорт в США — об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

Речь идёт о потенциальной ответной мере в случае, если торговые переговоры с Вашингтоном зайдут в тупик.

В Брюсселе рассматривают несколько сценариев давления, включая новые таможенные пошлины на американские товары и ограничения на участие американских компаний в европейских госзакупках. Эти меры должны стать рычагом в переговорах, если США не пойдут на уступки.

Фоном для таких действий стало заявление Дональда Трампа: президент выразил уверенность в том, что США удастся заключить торговое соглашение с ЕС до окончания 90-дневной отсрочки, в течение которой Вашингтон пока не повысил пошлины. Но в Европе, судя по всему, готовятся к менее оптимистичному исходу.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Домашние животные
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Сводка с фронта: Небензя заявил, что прекращение огня нереалистично, Горнальский монастырь зачищен Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Новая любовь Азизы: как 61-летний бизнесмен покорил сердце звезды после скандала на НТВ
Сводка с фронта: Небензя заявил, что прекращение огня нереалистично, Горнальский монастырь зачищен
Что делать, если ты ненавидишь свою новую стрижку: 5 спасительных идей
Москва бьет 13-летний антирекорд: почему рынок новостроек внезапно замер
Как снизить давление без изнурительных тренировок: работают даже самые простые упражнения
Вода и белок: простые секреты стабилизации глюкозы
Что дешевле теплицы, но не хуже: три дачных лайфхака
Обслужился у друга — остался без страховки: как не попасть впросак
Бывшая скотобойня в Париже превратилась в нечто невероятное — и не только размерами
Как вырастить крыжовник размером со сливу — простой рецепт мощной подкормки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.