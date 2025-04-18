Новые таможенные пошлины и ограничения: вот как ЕС планирует давить на США

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз может ввести ограничения на экспорт в США — об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Европейский союз

Речь идёт о потенциальной ответной мере в случае, если торговые переговоры с Вашингтоном зайдут в тупик.

В Брюсселе рассматривают несколько сценариев давления, включая новые таможенные пошлины на американские товары и ограничения на участие американских компаний в европейских госзакупках. Эти меры должны стать рычагом в переговорах, если США не пойдут на уступки.

Фоном для таких действий стало заявление Дональда Трампа: президент выразил уверенность в том, что США удастся заключить торговое соглашение с ЕС до окончания 90-дневной отсрочки, в течение которой Вашингтон пока не повысил пошлины. Но в Европе, судя по всему, готовятся к менее оптимистичному исходу.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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