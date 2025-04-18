Цена нефти Brent перешла к росту! Что стоит за неожиданным скачком

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE сегодня растет более чем на 1%, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Это повышение связано с сообщением ОПЕК о получении обновленных планов по компенсации перепроизводства нефти от семи стран организации, которые участвуют в добровольных сокращениях. В список вошли Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан и Оман.

На 09:50 мск цена Brent до публикации сообщения снизилась на 1,33%, опускаясь до 63,99 долларов за баррель. Однако к 11:43 мск фьючерс на Brent вырос до 65,55 долларов за баррель, прибавив 1,08%. Также за тот же период нефть марки WTI с поставкой в июне 2025 года подорожала на 1,73%, достигнув 62,17 долларов за баррель.

ОПЕК сообщил, что с апреля 2025 года по июнь 2026 года страны-участницы должны компенсировать сверхдобычу нефти в объеме 4,572 миллиона баррелей в сутки. Общий объем таких компенсаций увеличился на 568 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим графиком.

Также 3 апреля восемь стран ОПЕК+, взявшие на себя обязательство сократить добычу нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки с начала 2024 года, провели онлайн-встречу. По её итогам было принято решение ускорить рост добычи до 411 тысяч баррелей в сутки в мае вместо первоначальных 135 тысяч, пишет ТАСС.

Уточнения

Фью́черс — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.



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