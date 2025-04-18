112 тысяч автомобилей за год: восстановлена сборка кроссоверов Ситроен

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

17 апреля во время отчета перед депутатами Законодательного Собрания губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что в этом году предприятия планируют произвести 112 тысяч автомобилей.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Что касается бывшего завода "Пежо Ситроен", то сейчас там работает компания "Автомобильные технологии", которая восстановила сборку кроссоверов "Ситроен". Кроме того, компания подписала специальный инвестконтракт на серийное производство автомобилей "Хавал", и выпуск этих машин уже начался. Владислав Шапша отметил, что в этом году выпуска планируют делать около 25 тысяч автомобилей, пишет vest-news.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Isdera, которая выпускала эксклюзивные спортивные авто, подала заявление о банкротстве. История компании началась ещё в 1982 году, её основатель Эберхард Шульц, бывший инженер Porsche, создал маленький, но очень особенный бренд, выпускающий ограниченные серии люксовых машин с мощными двигателями Mercedes до 620 л.с. Эти машины — настоящее зрелище, их дизайн и технические решения порождали разные мнения, но всё равно — они были уникальными. К сожалению, несмотря на крутые идеи и инновации, прототипы на базе Porsche, компания так и не смогла добиться большого коммерческого успеха из-за высокой стоимости.

Уточнения

Иннова́ция — введённый в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.





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