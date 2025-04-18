Импорт без посредников: рублёвые платежи, которые изменят рынок

Россия снизила использование валют недружественных стран. Доля американского доллара и евро в международных платежах уменьшилась.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

Аналитики отмечают, что в феврале 2025 года доля платежей в российских рублях при оплате импортных товаров и услуг достигла нового максимума — 53,5%. В то время как за остальные валюты пришлось 29,3%, а за валюты недружественных стран — всего 17,2%, пишут Известия.

При оплате импорта из стран Азии доля рублевых платежей составила 49,6%, а в валютах недружественных государств — 10,2%. Особенно заметным стало увеличение доли рублевых платежей при импорте из стран Латинской Америки — до 45,8%, при этом впервые менее половины — 49,8% — пришлось на доллар и евро. Также снизилась доля платежей в недружественных валютах с африканскими партнерами до 16,2%.

Эксперты подчеркивают, что главным преимуществом использования рубля при оплате импорта является возможность проведения прямых платежей без необходимости использовать платежных агентов, дополнительных конвертаций и комиссий, что было особенно важно после введения западных санкций. Для иностранных поставщиков оплата в рублях дает шанс получить выгодные условия для обратных экспортных сделок из России.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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