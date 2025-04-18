Лицензирование табачной торговли одобрено! Что это значит для продавцов

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти одобрили концепцию лицензирования розничной торговли табаком, включая вейпы и кальяны.

Фото: 500px.com by Lindsay Fox, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сигарета

Идею о том, чтобы все розничные продавцы табака в России в обязательном порядке получили лицензии, одобрили на совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Она уточняет, что вариант с лицензиями предложил Минфин: "отчаявшись в борьбе с нелегальной реализацией никотиносодержащей продукции". Предполагается, что лицензии продавцам придется получать для каждого торгового объекта. Среди требований: зарегистрироваться в системе маркировки, заплатить госпошлину, иметь в собственности или в аренде торговые объекты, которые будут соответствовать требованиям властей, например, по площади.

Лишиться лицензии на продажу табака будет легко и достаточно однократного нарушения, например, продажа сигарет поштучно или несовершеннолетнему. В целом разрешительный режим продажи табака будет похож на те требования, которые есть для продажи алкоголя, пишет "Ъ".

Уточнения

Лице́нзия (от лат. liсentia «право») — разрешение на право либо право на выполнение некоторых действий, которое может удостоверяться (подтверждаться) одноимённым документом.



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