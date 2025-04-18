Не дайте деньгам сгореть! Как выгодно обменять валюту для отпуска за границей

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россиянам при планировании отпуска за границей важно следить за колебаниями валютных курсов, чтобы выгодно обменять деньги.

Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Деньги

Так советует эксперт Дарья Абакумова. Она рекомендовала туристам сравнивать предложения разных финансовых организаций и обращать внимание на крупные банки, которые часто предлагают более выгодные условия для своих клиентов.

Несмотря на введенные санкции, эксперт подчеркнула, что полностью отказаться от использования банковских карт за границей не стоит. В некоторых странах электронные платежные системы работают, хотя и не всегда с первого раза.

Также Абакумова настоятельно советовала избегать обмена валюты в аэропортах и гостиницах, так как там обычно устанавливаются высокие комиссии и курсы обмена менее выгодные, пишет "Лента".

Уточнения

Валю́тный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны.





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