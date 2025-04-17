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Как экспорт куриных яиц в США раскручивает цены в ЕС: детали ситуации

1:30
Экономика

По данным, опубликованным Евростатом, в марте 2025 года средняя цена куриных яиц в Евросоюзе была на 6,7% выше, чем в аналогичном месяце 2024-го, пишет EADaily.

Яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яйца

Среди государств-членов ЕС самый большой рост стоимости был зафиксирован в Чехии, где в марте 2025 года цены выросли на 46%.

За Чехией следуют Словакия (29,8%) и Венгрия (26,1%). Напротив, наиболее существенное снижение цен на яйца зафиксировано в Нидерландах (-3,6%), Люксембурге (-3,2%) и Греции (-2%).

На уровне всего Европейского союза цены на яйца выросли на 3,4% в январе и на 4,1% в феврале по сравнению с теми же месяцами 2024-го. В прошлом году стоимость росла 10 из 12 месяцев.

Месяцем ранее многие европейские страны откликнулись на призыв Вашингтона и нарастили экспорт продукции на американский рынок с его заоблачными ценами и постоянным дефицитом продукции. Поэтому, считают эксперты отраслевого рынка, цены внутри объединенной Европы скорее всего продолжат увеличиваться и дальше.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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