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IKEA не ушла навсегда: шведская компания зарегистрировала товарный знак в России

Экономика

Шведская компания Inter IKEA Systems B.V., владелец бренда IKEA, официально зарегистрировала товарный знак в России. Информация об этом опубликована на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

ikea
Фото: flickr.com by Trevor from Ottawa, Ontario, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ikea

Регистрацию провела Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Согласно документу, исключительное право на бренд будет действовать до 28 июля 2033 года.

Хотя заявка была подана ещё в 2023 году, одобрение последовало только сейчас — на фоне всё ещё непростой ситуации с иностранными брендами на российском рынке.

Что именно зарегистрировала IKEA

Заявка охватывает 18 различных классов товаров и услуг. В перечень вошли:

  • лакокрасочные материалы,

  • торговля мебелью и рассадой,

  • услуги по сборке мебели,

  • а также — организация точек общественного питания.

Такой широкий спектр может свидетельствовать о подготовке к будущей бизнес-активности бренда в России, хотя официального заявления о возобновлении работы пока не поступало.

Шведский гигант приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года, а в июне того же года начал искать покупателей для своих производственных активов в стране.

Одна из крупнейших фабрик — «Икеа-индастри Новгород» — была продана компании «Слотекс» в ноябре 2024 года. Предприятие находилось в числе трёх заводов, расположенных в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Уточнения

IKEA (ИКЕА) — основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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