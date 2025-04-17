IKEA не ушла навсегда: шведская компания зарегистрировала товарный знак в России

Шведская компания Inter IKEA Systems B.V., владелец бренда IKEA, официально зарегистрировала товарный знак в России. Информация об этом опубликована на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Регистрацию провела Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Согласно документу, исключительное право на бренд будет действовать до 28 июля 2033 года.
Хотя заявка была подана ещё в 2023 году, одобрение последовало только сейчас — на фоне всё ещё непростой ситуации с иностранными брендами на российском рынке.
Заявка охватывает 18 различных классов товаров и услуг. В перечень вошли:
лакокрасочные материалы,
торговля мебелью и рассадой,
услуги по сборке мебели,
а также — организация точек общественного питания.
Такой широкий спектр может свидетельствовать о подготовке к будущей бизнес-активности бренда в России, хотя официального заявления о возобновлении работы пока не поступало.
Шведский гигант приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года, а в июне того же года начал искать покупателей для своих производственных активов в стране.
Одна из крупнейших фабрик — «Икеа-индастри Новгород» — была продана компании «Слотекс» в ноябре 2024 года. Предприятие находилось в числе трёх заводов, расположенных в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
IKEA (ИКЕА) — основанная в Швеции нидерландская производственно-рознично торговая группа, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.
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