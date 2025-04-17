Рост ИИ и криптовалют может оставить нас без света — предостережение Маска

Глава Tesla, SpaceX и Neuralink Илон Маск снова сделал громкое заявление, которое может оказаться пророческим. На этот раз речь идёт не о космосе и не о чипах в мозг, а о реальной и уже надвигающейся угрозе для всего человечества - глобальном энергетическом кризисе. Маск утверждает, что мир просто не готов к темпам роста технологий, особенно — искусственного интеллекта и электромобилей.
"Я никогда не видел, чтобы какая-либо технология развивалась так стремительно, как искусственный интеллект", — заявил Маск на конференции Bosch Connected World в Берлине.
И хотя ИИ и EV (электромобили) — это символы прогресса, у такого роста есть и обратная сторона: он требует колоссального количества энергии.
Маск описал три ключевых фактора, которые, по его словам, ведут мир к небывалой перегрузке энергосистемы:
Искусственный интеллект требует гигантских вычислительных мощностей, а значит — центров обработки данных, которые потребляют огромные объёмы электричества.
Криптовалюты, особенно биткойн, уже сейчас потребляют больше энергии, чем целые страны.
Электромобили становятся массовым явлением, но для их эксплуатации нужна развитая и устойчивая инфраструктура зарядных станций.
Только в Китае, например, продажи электромобилей выросли на 40% в 2024 году. Это успех с точки зрения экологии, но вызов для энергетики.
"Существующая инфраструктура не справляется с этими темпами. Нам срочно нужно масштабировать энергосети", — предостерёг Маск.
Маск уверен, что у нас ещё есть время, чтобы подготовиться, но действовать нужно немедленно. Вот три приоритетных шага:
Увеличение производства трансформаторов, которые являются ключевыми элементами в передаче и распределении энергии.
Масштабные инвестиции в возобновляемые источники - солнце, ветер и другие формы чистой энергии, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива.
Развитие технологий хранения энергии и повышение энергоэффективности — это поможет снизить потери и грамотно управлять пиковыми нагрузками.
По мнению предпринимателя, если не принять срочных мер, нас ждёт дефицит энергии, который затронет все отрасли, от транспорта до цифровой экономики.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.