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Рост ИИ и криптовалют может оставить нас без света — предостережение Маска

2:38
Экономика

Глава Tesla, SpaceX и Neuralink Илон Маск снова сделал громкое заявление, которое может оказаться пророческим. На этот раз речь идёт не о космосе и не о чипах в мозг, а о реальной и уже надвигающейся угрозе для всего человечества - глобальном энергетическом кризисе. Маск утверждает, что мир просто не готов к темпам роста технологий, особенно — искусственного интеллекта и электромобилей.

Биткоин
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

"Я никогда не видел, чтобы какая-либо технология развивалась так стремительно, как искусственный интеллект", — заявил Маск на конференции Bosch Connected World в Берлине.

И хотя ИИ и EV (электромобили) — это символы прогресса, у такого роста есть и обратная сторона: он требует колоссального количества энергии.

Почему, по мнению Маска, надвигается энергетический коллапс?

Маск описал три ключевых фактора, которые, по его словам, ведут мир к небывалой перегрузке энергосистемы:

  • Искусственный интеллект требует гигантских вычислительных мощностей, а значит — центров обработки данных, которые потребляют огромные объёмы электричества.

  • Криптовалюты, особенно биткойн, уже сейчас потребляют больше энергии, чем целые страны.

  • Электромобили становятся массовым явлением, но для их эксплуатации нужна развитая и устойчивая инфраструктура зарядных станций.

Только в Китае, например, продажи электромобилей выросли на 40% в 2024 году. Это успех с точки зрения экологии, но вызов для энергетики.

"Существующая инфраструктура не справляется с этими темпами. Нам срочно нужно масштабировать энергосети", — предостерёг Маск.

Что предлагает Маск, чтобы избежать энергетической катастрофы?

Маск уверен, что у нас ещё есть время, чтобы подготовиться, но действовать нужно немедленно. Вот три приоритетных шага:

  1. Увеличение производства трансформаторов, которые являются ключевыми элементами в передаче и распределении энергии.

  2. Масштабные инвестиции в возобновляемые источники - солнце, ветер и другие формы чистой энергии, чтобы уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

  3. Развитие технологий хранения энергии и повышение энергоэффективности — это поможет снизить потери и грамотно управлять пиковыми нагрузками.

По мнению предпринимателя, если не принять срочных мер, нас ждёт дефицит энергии, который затронет все отрасли, от транспорта до цифровой экономики.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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