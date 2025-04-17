Квартиры в России должны стоить на 50% меньше, чем сейчас: что говорит эксперт

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость однокомнатной квартиры в России должна находиться в диапазоне от 2,6 до 3 миллионов рублей.

Фото: Designed by Freepik by katemangostar is licensed under Public domian Квартира студия

Двухкомнатное жилье — до 3,8 миллиона рублей, а трехкомнатное — в пределах 5 миллионов рублей, заявил эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев, пишет Газета.Ru.

Финансист объяснил, что под "справедливой стоимостью" он понимает такую цену, которая формируется рынком без влияния внешних факторов, таких как государственные субсидии на ипотечное кредитование. По его словам, текущие цены на жилье значительно выше справедливых, примерно в полтора раза.

Он уточнил, что при расчетах исходил из средней площади городской однокомнатной квартиры в 40 кв. м, двухкомнатной — в 50 кв. м и трехкомнатной — в 70 кв. м. Также Селезнев отметил, что мировой стандарт площади трехкомнатных квартир обычно составляет около 90 кв. м.

По его мнению, можно примерно определить равновесную цену, исходя из соотношения с уровнем среднего заработка. В исторической перспективе для развитых стран считается нормой иметь квартиру за семь годовых заработков, в крупных городах Европы — около 10, а в Азии — зачастую 15-20 и выше. Сейчас же, по словам эксперта, стоимость жилья в России составляет примерно 10-12 годовых заработков.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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