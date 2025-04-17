Мировой спрос на вино упал: уровень потребления достиг исторического минимума

Мировой спрос на вино в 2024 году упал до самых низких с 1961 года показателей — 214,2 миллиона гектолитров, это на 3,3% меньше, чем в 2023-м.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красное и белое вино

Будто весь мир решил, что вино ему уже не так интересно, или экономическая ситуация к этому подтолкнула?

Причины — слабый спрос на крупных рынках мира, цены выросли примерно на 30% по сравнению с 2019-20 годами, инфляция тоже внесла свою ложку дегтя. Джорджио Дельгроссо, глава статистического отдела OIV, говорит, что это стало самым низким уровнем потребления за всю историю, передает blick.

Ранее сообщалось, что в России по итогам января-марта 2025 года наблюдается снижение продаж: игристого вина на 5%, тихих вин на 2%, а плодовой продукции — более 70%.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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