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Проверьте кошельки! На некоторых 5 евро можно заработать 1000 евро

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Экономика

В 2013 году Европейский центральный банк выпустил новую серию банкнот, среди которых особое место занимают купюры достоинством 5 евро.

5 евро
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
5 евро

Самые редкие из них — это те, что имеют уникальные серийные номера, например, все одинаковые цифры, красивые узоры или значимые даты.

Чтобы распознать ценную банкноту, нужно внимательно проверить серийный номер и состояние купюры. Идеально — без износа и складок, а наличие особых печатных особенностей повышает её ценность.

На рынке такие редкие купюры продаются от тысячи евро, и за ними охотятся коллекционеры и профессиональные дилеры на платформах вроде Numisbids, Delcampe или в аукционных домах. Перед продажей лучше всего проверить подлинность у эксперта и выбрать подходящую платформу, учитывая комиссии, передает adpc-77.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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