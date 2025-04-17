Бросил вызов доллару! Как рубль стал лидером среди валют в 2025 году

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Bloomberg, с начала года рубль укрепился к доллару на 38% — это сильнее, чем шведская крона и швейцарский франк, которые выросли на 13% и 11%.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Даже золото — классика активов-убежищ — отстало: с начала года оно выросло на 23%, а серебро — на 12%. Всё это на фоне того, что американский доллар стал менее доверяемым из-за торговых разногласий и политической нестабильности.

Рубль укрепляется благодаря рекордным ставкам — 21% годовых — ЦБ России борется с инфляцией. Также Кремль установил ограничения на вывод капитала из России иностранным компаниям, активы обязали держать на специальных счетах.

Экономист Софья Донец говорит, что в отличие от многих других стран, Россия не испытывает оттока капитала, потому что контроль за движением денег отлично защищает её.

Уточнения

Капита́л — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага — здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.