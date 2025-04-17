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Фондовый рынок США ждёт обвал на 80% — это даже не армагеддон

0:56
Экономика

Марк Шпитцнагель, главный инвестор Universa Investments, предупредил, что может случиться настоящий крах — он ожидает обвала на 80% на фондовом рынке США.

Финансист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Финансист

Он назвал текущие распродажи "вытряхиванием людей" и сказал, что это не армагеддон даже, а начало подготовки к лопанию "пузыря".

Поэтому самое время думать о диверсификации. Инвестор-миллиардер Рэй Далио, например, советует держать в портфеле 10-15% золота — это надежная финансовая гавань. За последний год золото подорожало на 35%, и есть куча способов вложиться: ETF, акции золотодобытчиков, слитки, или даже золотой IRA.

И, конечно, недвижимость, которая приносит пассивный доход даже во время кризиса и защищает от инфляции, ведь арендные ставки растут вместе с ценами, передает finance.yahoo.

Уточнения

Диверсифика́ция — проникновение специализированных (промышленных, транспортных, строительных) фирм в другие отрасли производства, изменение и расширение ассортимента выпускаемой продукции и видов предоставляемых услуг, переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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