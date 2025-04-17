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Штрафы до 40%: что ждёт за ошибки в 3-НДФЛ и как этого избежать

1:10
Экономика

Физлица должны подать декларацию 3-НДФЛ за прошлый год до 30 апреля 2025-го, если у них есть доходы не связанные с работой — например, продажа авто (если владели меньше трех лет) или крупные подарки.  

Деловая женщина с документами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Деловая женщина с документами

Штрафы за просрочку — 5% от налога за месяц, максимум 30%, минимум 1000 рублей. Ошибки в декларации, которые приводят к недоимкам или искажению — тоже могут обернуться штрафами, передает "Царьград". 

Налог нужно заплатить до 15 июля следующего года. Если этого не сделать, штраф — 20% от задолженности, а за умышленное нарушение — целых 40%.  

Ранее сообщалось, что продажа жилья по заниженной цене не освобождает от уплаты налога, так как он теперь чаще рассчитывается не по рыночной, а по кадастровой стоимости. Между рыночной и кадастровой ценами нет прямой зависимости. Оценщики учитывают такие параметры, как местоположение, площадь квартиры и возраст здания, в то время как рыночная цена основывается на реальных сделках и учитывает больше факторов, включая вид из окна.


Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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