Аэрофлот СССР. Крылья страны Советов — крупнейшая авиакомпания мира

Когда на Западе мечтали о Concorde, а Boeing только расширял горизонты, в СССР уже летал "Аэрофлот" — не просто авиакомпания, а гигант с крыльями от Бреста до Владивостока, от Арктики до южных курортов.
Это был не бренд — это было государство в небе.
Самый большой авиапарк планеты
Куда летал Аэрофлот?
Пилот — как космонавт
Образцовая форма, значки, выправка. Почти культ личности — пилот был героем. А дети мечтали не о футболе, а "стать как дядя Вова, который водит Ту-134".
Самолёты, которые делали эпоху
Обслуживание на борту
Аэрофлот — это:
И гордость за то, что летаем не хуже, а порой — лучше всех.
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