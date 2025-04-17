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Аэрофлот СССР. Крылья страны Советов — крупнейшая авиакомпания мира

1:56
Экономика » Производство » Авиация

Когда на Западе мечтали о Concorde, а Boeing только расширял горизонты, в СССР уже летал "Аэрофлот" — не просто авиакомпания, а гигант с крыльями от Бреста до Владивостока, от Арктики до южных курортов.

Аэрофлот
Фото: commons.wikimedia.org by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Аэрофлот

Это был не бренд — это было государство в небе.

Самый большой авиапарк планеты

  • Более 10 000 самолётов на службе
  • От Ил-14 до Ту-154, от вертолётов Ми-8 до грузовых "ИЛов"
  • Обслуживал не только пассажиров, но и почту, медицину, геологов и сельское хозяйство.

Куда летал Аэрофлот?

  • Внутри СССР: 5000+ маршрутов — даже в самые отдалённые точки
  • Международные рейсы: Берлин, Дели, Ханой, Гавана, Париж
  • Экзотика: чартер в Антарктиду и доставка на арктические станции.

Пилот — как космонавт

Образцовая форма, значки, выправка. Почти культ личности — пилот был героем. А дети мечтали не о футболе, а "стать как дядя Вова, который водит Ту-134".

Самолёты, которые делали эпоху

  • Ту-134 — рабочая лошадка, "лимузин неба"
  • Ил-62 — дальнемагистральный красавец, летал в Канаду и Японию
  • Ан-24 — универсал: возил всё — людей, коз, и телевизоры "Рекорд"
  • Ту-144 — сверхзвуковой символ гонки за прогрессом

Обслуживание на борту

  • Питание даже на коротких рейсах
  • Фирменные контейнеры, хлеб в пакетиках и компот в стаканчике
  • Иногда — рюмочка коньяка за успешный взлёт (но это, конечно, в шепотке).

Аэрофлот — это:

  • Первый полёт в жизни
  • Перелёт к бабушке через полстраны
  • Отпуск в Сочи на самолёте, где даже тётя в платке чувствовала себя космонавтом

И гордость за то, что летаем не хуже, а порой — лучше всех.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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