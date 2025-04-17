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Элита Кремниевой долины теряет деньги быстрее, чем в 2008 году

1:16
Экономика

С начала апреля крупнейшие американские миллиардеры, связанные с IT и высокими технологиями, столкнулись с масштабными потерями.

Богач
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Богач

Как сообщает San Francisco Chronicle, за период с 2 по 14 апреля совокупные убытки составили около $44 миллиардов. Причина — нестабильность на фондовых рынках, вызванная новыми торговыми мерами, введенными президентом США Дональдом Трампом.

Больше всех пострадал Марк Цукерберг — его капитал сократился на $30,7 млрд, опустившись с $216 млрд до $185,3 млрд. Также значительные потери понесли Ларри Эллисон из Oracle (минус $24,1 млрд), Ларри Пейдж (-$11,1 млрд) и Сергей Брин (-$10,7 млрд) из Google.

На этом фоне редкое исключение — Илон Маск. Несмотря на общую турбулентность, состояние главы Tesla выросло на $26 млрд, достигнув $368,1 млрд. Этому способствовал рост стоимости акций его компаний.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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