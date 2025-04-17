Золото снова обновил рекорд: что это значит для инвесторов

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена на золото превысила 3350 долларов за тройскую унцию.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ золото

К 21:26 по Москве она выросла на 113,39 доллара по сравнению с предыдущим закрытием — всего до 3353,79 долларов, а максимум достигал 3354,65 доллара.

На фоне геополитической неопределенности и экономической напряженности спрос на золото растет, ведь многие считают его надежным активом, пишет РИА Новости.

Но есть и те, кто предостерегает — при таких ценах покупать его уже рискованно, мол, может быть и коррекция. Аналитик из Шанхая Лучен Ван говорит, что в ближайшее время золото скорее будет дорожать, чем дешеветь

Уточнения

Тро́йская у́нция (англ troy ounce) — единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.