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Почему не стоит снимать всю зарплату в банкомате: важный нюанс

1:10
Экономика

Россиянам, предпочитающим расплачиваться наличными,, лучше снимать со счета не более 20–40% ежемесячного дохода. Об этом РИА Новости рассказал независимый эксперт в банковской сфере Андрей Бархота.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

По его словам, этого достаточно для большинства повседневных расходов, за исключением крупных покупок вроде техники или мебели. Подобный подход позволяет сохранить контроль над финансами и минимизировать риски, особенно в эпоху, когда наличные постепенно уступают место безналичным расчетам.

Как показывает статистика Центробанка, в 2024 году россияне стали чаще снимать деньги — общий объем вырос на 7,4% по сравнению с 2023 годом.

Бархота объясняет такую тенденцию тем, что многие граждане сохраняют верность привычным финансовым моделям.

Люди могут не доверять терминалам, опасаться мошенников или просто предпочитать "живые" деньги. Часто наличные удобнее для покупок на рынках или в мелких магазинах, где оплата картой невозможна.

Уточнения

Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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