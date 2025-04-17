Крупный банк может экстренно свернуть свой бизнес в России

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Итальянский банк UniCredit может полностью свернуть деятельность в России — такое требование, по данным Reuters, могут озвучить власти Италии.

Фото: pixabay.com by James Qube, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банк

Речь идёт о потенциальных условиях крупной сделки по покупке банковской группы Banco BPM, решение по которой может быть принято 18 апреля на заседании правительства.

При этом в российском Минфине заявили, что официальных обращений от UniCredit пока не поступало.

Уход с российского рынка для UniCredit — не новый вопрос. Банк уже сталкивался с рядом юридических трудностей, включая многомиллионный иск от "Уралмашзавода".

Возможное давление со стороны итальянского правительства может быть продиктовано стремлением избежать репутационных и финансовых рисков, а также соблюсти международные санкционные обязательства.

Уточнения

UniCredit «ЮниКредит» — вторая крупнейшая банковская группа Италии (после Intesa Sanpaolo). Основными регионами деятельности являются Италия, Германия, Австрия и страны Центральной и Восточной Европы.



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