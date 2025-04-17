Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрий Лоза высказался о бесплатных концертах: где справедливость, если футболисты получают миллионы?
Минтруд предлагает ужесточить Трудовой кодекс — что изменится для работников
Улитки больше не вернутся: три способа, проверенных дачниками
По следам Ницше и Жана Кокто: Два сокровища Ривьеры очаровывают туристов — вот их главные тайны
Филантроп, двигающий страну вперёд: актриса из Сплетницы попала в список самых влиятельных людей
Режим N в АКПП: зачем он нужен и почему его нельзя включать на ходу
Невидимая пытка: почему операция по удалению когтей — это калечащая мера
Почему еда в столовой СССР была вкуснее, чем в ресторане у шеф-повара
Цвет волос, который меняет не только отражение в зеркале

Указ Трампа обрушил рынок минералов и взвинтил цену на золото

1:10
Экономика

Цена на золото бьёт все рекорды — в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex стоимость июньского фьючерса взлетела выше 3 350 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на торговые данные.

Золото
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золото

По состоянию на 21:26 по московскому времени цена золота поднялась на 113,39 доллара, или 3,5% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 3 353,79 доллара. Абсолютный максимум зафиксирован на отметке 3 354,65 доллара за унцию.

Резкое удорожание связано с новыми политическими шагами США: президент Дональд Трамп подписал указ о начале расследования в отношении импорта переработанных критически важных минералов. Цель — определить, несут ли эти поставки риски для национальной безопасности.

Одновременно обсуждается вопрос о введении дополнительных пошлин на подобные ресурсы.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Надёжный мотор, но коробка — беда: 5 трансмиссий, которые ломаются раньше срока
Авто
Надёжный мотор, но коробка — беда: 5 трансмиссий, которые ломаются раньше срока Аудио 
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Красота и стиль
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук Аудио 
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Авто
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей Аудио 
Популярное
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад

То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.

Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Назло бабушке отморожу уши: поляки возглавили рейтинг смертельно обиженных на Россию Андрей Николаев Какой советский автозавод сегодня выпускает машины мирового уровня? Дмитрий Плотников Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025 Олег Володин
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Последние материалы
Минтруд предлагает ужесточить Трудовой кодекс — что изменится для работников
Улитки больше не вернутся: три способа, проверенных дачниками
По следам Ницше и Жана Кокто: Два сокровища Ривьеры очаровывают туристов — вот их главные тайны
Указ Трампа обрушил рынок минералов и взвинтил цену на золото
Филантроп, двигающий страну вперёд: актриса из Сплетницы попала в список самых влиятельных людей
Режим N в АКПП: зачем он нужен и почему его нельзя включать на ходу
Почему еда в столовой СССР была вкуснее, чем в ресторане у шеф-повара
Невидимая пытка: почему операция по удалению когтей — это калечащая мера
Цвет волос, который меняет не только отражение в зеркале
Рубиновые яйца к Пасхе: самый красивый способ окрашивания без химии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.