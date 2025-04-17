Указ Трампа обрушил рынок минералов и взвинтил цену на золото

Цена на золото бьёт все рекорды — в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex стоимость июньского фьючерса взлетела выше 3 350 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на торговые данные.
По состоянию на 21:26 по московскому времени цена золота поднялась на 113,39 доллара, или 3,5% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 3 353,79 доллара. Абсолютный максимум зафиксирован на отметке 3 354,65 доллара за унцию.
Резкое удорожание связано с новыми политическими шагами США: президент Дональд Трамп подписал указ о начале расследования в отношении импорта переработанных критически важных минералов. Цель — определить, несут ли эти поставки риски для национальной безопасности.
Одновременно обсуждается вопрос о введении дополнительных пошлин на подобные ресурсы.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
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