Указ Трампа обрушил рынок минералов и взвинтил цену на золото

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цена на золото бьёт все рекорды — в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex стоимость июньского фьючерса взлетела выше 3 350 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на торговые данные.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

По состоянию на 21:26 по московскому времени цена золота поднялась на 113,39 доллара, или 3,5% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 3 353,79 доллара. Абсолютный максимум зафиксирован на отметке 3 354,65 доллара за унцию.

Резкое удорожание связано с новыми политическими шагами США: президент Дональд Трамп подписал указ о начале расследования в отношении импорта переработанных критически важных минералов. Цель — определить, несут ли эти поставки риски для национальной безопасности.

Одновременно обсуждается вопрос о введении дополнительных пошлин на подобные ресурсы.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.

