ЕС не решился перекрыть газ России и пошёл на попятную

Евросоюз не стал вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа в новом пакете санкций, пишет Reuters. Причиной стали разногласия внутри блока: ряд стран выступили против столь резкой меры, опасаясь энергетических рисков.
Как отмечается, европейские чиновники всё ещё не уверены в стабильности поставок из альтернативных источников. Кроме того, ЕС стремится сохранить прочные позиции в энергетических переговорах с Соединёнными Штатами.
Интересно, что за последние три года объёмы закупок российского СПГ в Европе не сократились — наоборот, траты на это выросли на 150%.
На данном этапе Еврокомиссия работает над поэтапным планом отказа от российских энергоресурсов, конечной точкой которого станет 2027 год. Предполагается, что в так называемую "дорожную карту" войдут меры вроде тарифов и квот. Публикация документа ожидается 6 мая.
Ранее сообщалось, что европейские лидеры уже начали активный поиск решений, которые помогут избавиться от зависимости от российских поставок газа.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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