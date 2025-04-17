ЕС не решился перекрыть газ России и пошёл на попятную

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз не стал вводить запрет на импорт российского сжиженного природного газа в новом пакете санкций, пишет Reuters. Причиной стали разногласия внутри блока: ряд стран выступили против столь резкой меры, опасаясь энергетических рисков.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Как отмечается, европейские чиновники всё ещё не уверены в стабильности поставок из альтернативных источников. Кроме того, ЕС стремится сохранить прочные позиции в энергетических переговорах с Соединёнными Штатами.

Интересно, что за последние три года объёмы закупок российского СПГ в Европе не сократились — наоборот, траты на это выросли на 150%.

На данном этапе Еврокомиссия работает над поэтапным планом отказа от российских энергоресурсов, конечной точкой которого станет 2027 год. Предполагается, что в так называемую "дорожную карту" войдут меры вроде тарифов и квот. Публикация документа ожидается 6 мая.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры уже начали активный поиск решений, которые помогут избавиться от зависимости от российских поставок газа.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

