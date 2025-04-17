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Валюта на золотом паритете: проект, который может изменить мир финансов стран БРИКС

0:57
Экономика

Российские финансисты работают над созданием коллективной валюты для взаимных расчетов с другими странами.

Слиток золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

Эта валюта будет основана на золотом паритете, то есть стоимость будет привязана к золоту. Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовому рынку, рассказал на конференции, что их команда уже занимается этим вопросом.

Он отметил, что расчетная система банков может использовать эту валюту, а сама она может быть похожа на золотую валюту БРИКС с золотым обеспечением — и это уже вызывает интерес и стимулирует разработки, пишет РБК. 

Анатолий Аксаков заявил, что российские банки могут подключиться к системе SWIFT уже в течение месяца. Он также не исключает, что Visa и Mastercard могут вернуться в Россию даже раньше окончания спецоперации — потому что эти системы американские, политики начали проявлять более разумные взгляды.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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