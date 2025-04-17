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Пасхальный набор из яиц, кулича и десерта из творога: где его можно купить дешевле

1:08
Экономика

По данным Центра стратегических разработок, в этом году пасхальный набор продуктов из кулича, яиц и творожной пасхи для семьи из четырех человек стоит по-разному в России.

Куличи
Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куличи

В Мордовии он самый дешевый — всего 397 рублей, а на Чукотке — аж 847 рублей.

В целом, средняя цена такого набора по всей стране выросла на 11,7% и составляет 495 рублей. Для сравнения, бездрожжевой кулич в среднем обойдется в 185 рублей, а творожная пасха — в 200.

Если говорить по регионам, то дешевле всего продукты к Пасхе в Приволжском ФО — около 428 рублей, а дороже всего на Дальнем Востоке — примерно 646 рублей. В центральных регионах рост цен был чуть поменьше — всего 9,1%, а по ряду регионов он вообще не превысил инфляцию, например, в Адыгее, Орловской, Смоленской, Псковской и Курской областях, согласно РИА Новости.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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