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Работающие пенсионеры и неработающие: разница в выплатах — кто получает больше

1:03
Экономика

По данным Социального фонда, на 1 февраля средняя пенсия у работающих пенсионеров — примерно 20 929 рублей в месяц. Их число — чуть больше 8,1 миллиона человек.

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

А у неработающих пенсионеров — около 23 801 рублей, и это уже 32,9 миллиона человек. Так что разница — примерно 2 872 рубля в пользу неработающих пенсионеров. 

Кстати, депутаты от ЛДПР собираются представить новый законопроект, где пенсии работающих пенсионеров пересчитают по более выгодной формуле с 1 августа этого года — с максимальным пенсионным коэффициентом (ИПК) в десять баллов вместо трех. 

1 января этого года президент Владимир Путин восстановил индексацию пенсии для тех, кто всё ещё работает, — так что теперь 7,8 миллиона пенсионеров получили прибавки, пишет РИА Новости.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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