50% розничных продаж в России перешли в онлайн: неожиданные последствия для бизнеса

Вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме Data Fusion заявил, что более половины финансового оборота в розничной торговле России сейчас происходит через онлайн-платформы.
Он отметил, что согласно различным оценкам, свыше 50% розничных продаж уже осуществляется в онлайне, что свидетельствует о значительном росте электронной коммерции в стране, пишет "Царьград".
Ранее сообщалось, что в рамках подачи деклараций за 2024 год некоторые продавцы на маркетплейсах получили от налоговых инспекций требования объяснить расхождения между задекларированными данными и информацией, полученной в ходе камеральных проверок.
В своих письмах налоговики чаще всего указывают на данные контрольно-кассовой техники, а в одном из случаев — на агентский отчет платформы.
Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
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