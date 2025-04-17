50% розничных продаж в России перешли в онлайн: неожиданные последствия для бизнеса

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме Data Fusion заявил, что более половины финансового оборота в розничной торговле России сейчас происходит через онлайн-платформы.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Онлайн-покупки

Он отметил, что согласно различным оценкам, свыше 50% розничных продаж уже осуществляется в онлайне, что свидетельствует о значительном росте электронной коммерции в стране, пишет "Царьград".

Ранее сообщалось, что в рамках подачи деклараций за 2024 год некоторые продавцы на маркетплейсах получили от налоговых инспекций требования объяснить расхождения между задекларированными данными и информацией, полученной в ходе камеральных проверок.

В своих письмах налоговики чаще всего указывают на данные контрольно-кассовой техники, а в одном из случаев — на агентский отчет платформы.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.