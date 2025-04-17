Глава Приднестровья озвучил серьёзные проблемы с газоснабжением: подробности и прогнозы

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ситуация с газоснабжением Приднестровья остается неустойчивой, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский в разговоре с журналистами.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Ранее первый вице-премьер ПМР Сергей Оболоник сообщил, что поставки газа прекратились с 5 апреля, и были возобновлены только 8 апреля. Красносельский отметил, что газ идет, пока всё в порядке, но прогнозирует, что в течение всего года ситуация останется нестабильной.

Он напомнил, что изначально предупреждал о возможных перебоях после прекращения традиционных поставок через "Газпром". По словам Красносельского, даже при решении вопроса ситуация будет оставаться нестабильной, а уже возникли проблемы с переводами, выполнением договорных обязательств и другими вопросами.

В конце прошлой недели глава II департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук заявил, что Россия прилагает все усилия для обеспечения стабильного энергоснабжения Приднестровья, пишет РИА Новости.

Уточнения

Система газоснабже́ния — организованная подача и распределение газового топлива для нужд народного хозяйства.





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