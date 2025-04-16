Налоговые ловушки маркетплейсов: чем могут закончиться несоответствия в доходах

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

В рамках подачи деклараций за 2024 год некоторые продавцы на маркетплейсах получили от налоговых инспекций требования объяснить расхождения между задекларированными данными и информацией, полученной в ходе камеральных проверок.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина с документами

В своих письмах налоговики чаще всего указывают на данные контрольно-кассовой техники, а в одном из случаев — на агентский отчет платформы.

"Ведомости" ознакомились с семью такими документами, которые были отправлены инспекциями из разных регионов России тем, у кого ОКВЭД — "электронная торговля". Во всех случаях предполагаемый налоговыми органами доход продавцов превышал задекларированный минимум в два и более раза.

Один из продавцов столкнулся с возможным переходом на общую систему налогообложения, потому что его выручка по данным инспекции за 2024 год превысила лимит в 265,8 миллиона рублей. Он задекларировал доход в 246,1 миллиона рублей, тогда как поступления на его расчетный счет составили 266,6 миллиона рублей — даже без учета комиссий маркетплейса, сообщает инспектор.

Уточнения

Маркетпле́йс электронный рынок (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронный рынок, электронная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.





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