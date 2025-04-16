Пекин ждёт! Ответ на вопрос, который может изменить рынок

Китай проявляет интерес к увеличению закупок нефти, газа и угля у России.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Китай

В планах — визит министра энергетики РФ Сергея Цивилева в Пекин 17-18 апреля, об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин.

По его словам, на встрече будут обсуждаться вопросы по газу, нефти, углю и электроэнергетике. Маршавин отметил, что он уже общался с китайским послом, и было получено много предложений по увеличению товарооборота. Китай хочет нарастить закупки всех указанных ресурсов, передает "Интерфакс".

Уточнения

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов.





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