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Возможен запрет: экспорт золота физлицами под угрозой — что стоит за обсуждением

1:19
Экономика

Российские власти продолжают обсуждать возможность ограничения экспорта золота физическими лицами.

Золото
Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золото

Министерство финансов вновь подтвердило свою поддержку этой идеи. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что вопрос находится в процессе обсуждения и движется к решению, хотя пока договоренности нет.

Он пояснил, что среди ведомств есть разногласия: некоторые считают, что ограничивать экспорт золота не нужно, так как это товар, который можно перевозить так же, как и другие. Однако, по его словам, принципиальной позиции есть, и существует мнение, что такие ограничения были бы оправданными.

Обсуждение ограничения экспорта золота физлицами активно велось в конце 2023 года, так как Минфин подозревал, что физлица используют этот способ для обхода "курсовой" вывозной пошлины.

В начале 2024 года Моисеев заявил, что ввод дополнительных коэффициентов к НДПИ и отмена "курсовой" пошлины для золотодобытчиков позволили отказаться от идеи ограничивать вывоз. Однако при этом ведомство признает необходимость усиления контроля за этим процессом, пишет "Интерфакс".

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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