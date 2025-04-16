Уникальный промысел! Как вулкан Итурупа станет источником редких металлов

Планируется добывать редкие металлы — рений, германий и индий — из газа вулкана Кудрявый на Итурупе.

Фото: commons.wikimedia.org by Vera.vvo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Итуруп Остров

Этот уникальный промысел станет единственным в мире и начнется в ближайшие два года. В настоящее время проект находится на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом сообщил один из инвесторов проекта "Русский рений" Максим Коробов, пишет ТАСС.

Редкие элементы будут добываться из ядовитых высокотемпературных газов при помощи опытно-промышленной установки. Сначала металлы планируют получать через переработку и извлечение из концентрата. На первом этапе объем готовой продукции может достигать нескольких десятков килограммов.

Компания "Русский рений" рассматривает возможность переработки концентрата на материке, ведутся переговоры с "Красцветметаллом". Производственные мощности предприятия расположены в Красноярске. Также, по словам Коробова, переработка концентрата могла бы быть выгоднее на Сахалине.

Рений — редкий металл серебристо-белого цвета. Ежегодный мировой объем его производства составляет около 60 тонн. Благодаря высокой температуре плавления рений широко используют в электронике и авиационной промышленности, особенно для изготовления деталей турбинных двигателей.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты — группа из 17 элементов. Редкоземельные элементы проявляют между собой большое сходство химических и некоторых физических свойств, что объясняется почти одинаковым строением наружных электронных уровней их атомов. Все они металлы серебристо-белого цвета, при том все имеют сходные химические свойства (наиболее характерна степень окисления +3). Редкоземельные элементы получают восстановлением соответствующих оксидов и фторидов, электролизом безводных солей и другими методами.



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