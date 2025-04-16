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Нежданные итоги: Honda увеличивает производство в США, но сохраняет канадские и мексиканские заводы

1:37
Экономика

Honda заявила, что не планирует переносить производство автомобилей из Канады и Мексики в США, несмотря на слухи о возможных изменениях.

Honda CRV
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Honda CRV

Они подчеркнули, что сейчас никаких решений по этому поводу не принимают и продолжают работать как обычно. Ранее газета Nikkei писала, что Honda могла бы перенести часть производства в США, чтобы избежать новых тарифов на импорт автомобилей, введенных Дональдом Трампом. В частности, автопроизводитель планирует увеличить производство в США на 30% за 2-3 года, чтобы 90% продаваемых там машин делалось в США.

Honda в Канаде — второй по объему производитель в стране, управляет заводом в Онтарио. В Мексике есть заводы в Гуанахуато и Халиско. Мексиканские власти заявили, что Honda не планирует менять свои производственные планы.

 В США Honda — крупный игрок: в прошлом году продал почти 1,4 миллиона машин, из которых около 40% импортированы из Канады и Мексики. В этом году продажи выросли на 5% — почти 352 тысячи автомобилей. За несколько недель до новых пошлин Honda рассматривала возможность производства нового гибридного Civic в Индиане, чтобы избежать пошлин.

В будущем Honda планирует перенести производство внедорожников CR-V из Канады и HR-V из Мексики в США. Для этого они хотят нанимать больше работников, чтобы перейти на трехсменный режим работы и производить в выходные дни.

Уточнения

Honda Motor Co., Ltd. (яп. 本田技研工業株式会社 хонда гикэн ко:гё кабусики гайся) — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов. Honda является крупнейшим производителем мотоциклов в мире с 1959 года, достигнув 400 миллионов произведённых мотоциклов к концу 2019, а также крупнейший в мире производитель двигателей внутреннего сгорания, производящий более 14 миллионов двигателей внутреннего сгорания ежегодно.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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