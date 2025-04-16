59% британцев предпочли бы покупать продукты местного производства — какие продукты в списке

Большинство британских покупателей (8 из 10) считает, что в магазинах стоит упростить поиск товаров местных производителей.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Вяленая рыба

Исследование среди 2000 респондентов показало, что 59% предпочли бы покупать продукты, выращенные или произведенные в Великобритании — особенно яйца, молоко, картофель и рыбу.

Что касается рыбы, — исследование, заказанное Discover Seafood и проведенное компанией Fishmongers’ Company, призывает британские супермаркеты закупать больше местных видов рыбы. Это позволит удовлетворить спрос на британский продукт и поддержать местных рыбаков.

Факторы, побуждающие покупать местное — это конкурентоспособные цены (57%), поддержка британского бизнеса (51%) и стандарты безопасности (47%). Однако люди считают, что правительство (76%) и магазины (77%) должны делать больше для поддержки рыбаков и производителей. Также 48% покупателей проверяют этикетки на продуктах, чтобы убедиться, что товар действительно местный.

Пресс-секретарь Гэвин О’Доннелл говорит, что есть много хороших местных продуктов, но найти их непросто. Он подчеркивает, что спрос есть, а вот поддержки со стороны продавцов всё ещё не хватает. Он предлагает найти баланс между ценами и возможностями для потребителей и производителей, ведь многие британские виды рыбы доступные по цене, так почему бы их не продавать больше, передает The Sun.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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