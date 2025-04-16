Как Lucid планирует обойти автогигантов: новый внедорожник по цене от 50 тысяч долларов

Американский производитель Lucid планирует выпустить свой среднеразмерный электровнедорожник уже в 2026 году и конкурировать с такими гигантами, как Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 и Rivian R2.
Цена около 50 000 долларов, что сделает модель более доступной. Работа идет полным ходом — сборочные линии готовят, поставщики работают, чтобы как можно быстрее запустить производство. Несмотря на возможные сложности с тарифами (влияние решений Дональда Трампа), компания работает над смягчением последствий. Они подписали соглашения с поставщиками аккумуляторов и графита для переноса производства в США, чтобы снизить риски и не повышать цены.
Производство уже началось — в Аризоне собирают внедорожник Gravity, а в конце этого года собираются выпустить более доступную версию Grand Touring по цене от 79 900 долларов. Планируют удвоить производство в 2025 году — примерно до 20 000 машин.
У Lucid есть сильная финансовая поддержка от Саудовского фонда, и они уверены в своих планах, передает finance.yahoo.
Lucid Group, Inc. — американский производитель электромобилей, созданный в 2007 году в Калифорнийском Ньюарке, наиболее известный седаном премиум-класса электромобилем Lucid Air.
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