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Россия как архитектор: как создание зерновой биржи БРИКС изменит правила игры на глобальном продовольственном рынке

3:04
Экономика

В октябре 2024 года на саммите стран-участниц Россия выступила с инициативой создания зерновой биржи БРИКС. Недавно Петербургская биржа на заседании координационного совета БРИКС представила подходы к формированию такой биржи.

заседание Координационного совета BRICS
Фото: Петербургская биржа is licensed under Free More info
заседание Координационного совета BRICS

Фактически страны БРИКС, по словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, являются "ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности": производится 40% зерновых культур, 50% рыбы, 50% молочной продукции во всем мире.

В связи этим редакция Pravda. Ru попросила Дмитрия Бридже, политолога, эксперта по Ближнему Востоку, рассказать о ключевых преимуществах создания зерновой биржи БРИКС для стран-участниц, о рисках и возможностях условия FOB (free on board) "Черноморский бассейн" для продавца и покупателя и высказать мнение по поводу новой модели ценообразования на зерновых рынках.

По словам эксперта, создание зерновой биржи в рамках БРИКС — это возможность для стран-участников решать важные экономические и торговые проблемы. Особенно актуально это стало после начала СВО, введения санкций против России, когда многие страны, например, в Африке, оказались зависимы от украинского зерна.

Этот проект поможет обеспечить продовольственную безопасность для стран Африки, Востока, позволяя им получать зерно по альтернативным, более выгодным условиям. Россия хочет стать важным игроком в этой сфере и выстраивать мосты в Африке и Азии, создавая свою собственную систему, которая работает на ее условиях и правилах, отметил Бридже.

Новая модель ценообразования на рынках будет ориентирована на создание более справедливых и прозрачных условий, без лишних посредников и западной политики. Это позволит странам-покупателям получать зерно и другие товары по более выгодным ценам. Особенно это важно для африканских стран, у которых есть большой спрос на зерно и были проблемы с поставками.

Таким образом, основная идея — выстроить такую систему, которая будет работать в пользу стран-участников БРИКС, чтобы они могли покупать ресурсы напрямую, создавая свою платформу для этого. Система поможет снизить зависимость от западных посредников и укрепить экономические связи внутри объединения.

"Президент Владимир Владимирович Путин предлагал решить эту проблему, есть поддержка со стороны России по этой теме", — напомнил собеседник.

Риски системы, как рассказал Бридже, присутствуют: они связаны с платежами, логистикой и поставками. Также актуальны безопасность в Черном море, санкции Запада, которые могут мешать стабильной работе системы.

Поэтому Россия, как главный мастер-строитель зерновой биржи, будет работать в данном направлении дальше со странами-участницами БРИКС, заключил эксперт.  

Уточнения

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами. Торговля ведётся стандартными контрактами или партиями (лотами), размер которых регламентируют нормативные документы биржи.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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