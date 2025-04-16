В октябре 2024 года на саммите стран-участниц Россия выступила с инициативой создания зерновой биржи БРИКС. Недавно Петербургская биржа на заседании координационного совета БРИКС представила подходы к формированию такой биржи.
Фактически страны БРИКС, по словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, являются "ключевой площадкой для обеспечения мировой продовольственной безопасности": производится 40% зерновых культур, 50% рыбы, 50% молочной продукции во всем мире.
В связи этим редакция Pravda. Ru попросила Дмитрия Бридже, политолога, эксперта по Ближнему Востоку, рассказать о ключевых преимуществах создания зерновой биржи БРИКС для стран-участниц, о рисках и возможностях условия FOB (free on board) "Черноморский бассейн" для продавца и покупателя и высказать мнение по поводу новой модели ценообразования на зерновых рынках.
По словам эксперта, создание зерновой биржи в рамках БРИКС — это возможность для стран-участников решать важные экономические и торговые проблемы. Особенно актуально это стало после начала СВО, введения санкций против России, когда многие страны, например, в Африке, оказались зависимы от украинского зерна.
Этот проект поможет обеспечить продовольственную безопасность для стран Африки, Востока, позволяя им получать зерно по альтернативным, более выгодным условиям. Россия хочет стать важным игроком в этой сфере и выстраивать мосты в Африке и Азии, создавая свою собственную систему, которая работает на ее условиях и правилах, отметил Бридже.
Новая модель ценообразования на рынках будет ориентирована на создание более справедливых и прозрачных условий, без лишних посредников и западной политики. Это позволит странам-покупателям получать зерно и другие товары по более выгодным ценам. Особенно это важно для африканских стран, у которых есть большой спрос на зерно и были проблемы с поставками.
Таким образом, основная идея — выстроить такую систему, которая будет работать в пользу стран-участников БРИКС, чтобы они могли покупать ресурсы напрямую, создавая свою платформу для этого. Система поможет снизить зависимость от западных посредников и укрепить экономические связи внутри объединения.
"Президент Владимир Владимирович Путин предлагал решить эту проблему, есть поддержка со стороны России по этой теме", — напомнил собеседник.
Риски системы, как рассказал Бридже, присутствуют: они связаны с платежами, логистикой и поставками. Также актуальны безопасность в Черном море, санкции Запада, которые могут мешать стабильной работе системы.
Поэтому Россия, как главный мастер-строитель зерновой биржи, будет работать в данном направлении дальше со странами-участницами БРИКС, заключил эксперт.
Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами. Торговля ведётся стандартными контрактами или партиями (лотами), размер которых регламентируют нормативные документы биржи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.