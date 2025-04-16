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Стать сильнее в глобальной экономике! Россия укрепляет связи в Юго-Восточной Азии

1:04
Экономика

Россия активно работает с Индонезией, чтобы укрепить экономические связи в Юго-Восточной Азии.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Высокопоставленные российские чиновники уже отправлены в Индонезию, чтобы обсуждать возможности использования местных валют — индонезийской рупии и рубля — в двусторонней торговле вместо доллара и евро.

Заместитель министра Торговли России Алексей Груздев отметил, что Россия рассматривает торговлю в национальных валютах как важную альтернативу доллару и евро, а банки должны активнее работать с корсчетами для двусторонней торговли.

В связи с западными санкциями Россия уже заключила соглашения о расчетах в местных валютах с Индией и Китаем — их доля в торговле превышает 90%. Сейчас рубль и юань активно используются для расчетов, а Россия также усиливает связи для торговли с Индией.

Россия стремится снизить зависимость от доллара и укрепить свои позиции в международной торговле с помощью национальных валют, передает bankingnews.

 

Уточнения

Корреспондентский счёт (корсчет) — счёт, открываемый банковской организацией (банком-респондентом) в подразделении самого банка или в иной банковской организации (корреспонденте). Предназначен для отражения расчётов, производимых одной банковской организацией по поручению и за счёт другой на основании заключённого между ними корреспондентского соглашения.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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