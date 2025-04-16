Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер Пригожин обрушился на коллег: пора сажать за мат в песнях
79-летний Евгений Петросян полон сил: супруги решились на третьего ребёнка
Не алкоголь, не депрессия: вдова Лёвкина раскрыла, как на самом деле переживает потерю артиста
Машина стала больше есть бензина: проблема может быть не в двигателе
Эти 3 растения притягивают деньги, удачу и душевное спокойствие
Кто назначил его лицом патриотической песни?: Шамана разнесли в новом треке и Госдуме
Кафе СССР. Каким было меню Стекляшки в 1987 году?
Поддон исчезает, порядок наступает: хитрый трюк для чистой раковины
В Мексике пирамида превратилась в груду камней — что за этим стоит

Неожиданный рост евро? Как он обошёл доллар и чего ожидать дальше

Экономика

Доллар США ослаб и достиг трехлетнего минимума. За последние недели индекс доллара (DXY) упал более чем на 4%, а вчера он снизился на 0,7%, что стало пятым подряд днем падения.

Сто долларов мем
Фото: commons.wikimedia.org by Mediamodifier on Pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Сто долларов мем

Инвесторы массово продают американские активы, а евро и, в меньшей степени, фунт, становятся более привлекательными. Евро, как более выгодная альтернатива, вырос на 5% с начала апреля. Фунт стерлингов не смог сильно укрепиться, но за последние две недели всё же вырос на 2% — экономика Великобритании так же зависит от мировой ситуации.

Майкл Браун из Pepperstone отмечает, что доверие к доллару подрывают непоследовательные действия администрации и повышение пошлин, особенно на китайские товары, что создает инфляционные риски, пишет oilprice. 

 

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии). Кроме того, евро используется в Черногории и Косове.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Садоводство, цветоводство
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники Аудио 
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Красота и стиль
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны Аудио 
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Последние материалы
Не алкоголь, не депрессия: вдова Лёвкина раскрыла, как на самом деле переживает потерю артиста
Машина стала больше есть бензина: проблема может быть не в двигателе
Эти 3 растения притягивают деньги, удачу и душевное спокойствие
Кто назначил его лицом патриотической песни?: Шамана разнесли в новом треке и Госдуме
Кафе СССР. Каким было меню Стекляшки в 1987 году?
Поддон исчезает, порядок наступает: хитрый трюк для чистой раковины
В Мексике пирамида превратилась в груду камней — что за этим стоит
Эта тревога не случайна: когда страх становится диагнозом
Меган Маркл прервала молчание: трогательная исповедь о выкидыше
Жара на островах: мать Харламова поделилась эффектными кадрами в купальнике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.