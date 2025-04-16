Неожиданный рост евро? Как он обошёл доллар и чего ожидать дальше

Доллар США ослаб и достиг трехлетнего минимума. За последние недели индекс доллара (DXY) упал более чем на 4%, а вчера он снизился на 0,7%, что стало пятым подряд днем падения.

Фото: commons.wikimedia.org by Mediamodifier on Pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сто долларов мем

Инвесторы массово продают американские активы, а евро и, в меньшей степени, фунт, становятся более привлекательными. Евро, как более выгодная альтернатива, вырос на 5% с начала апреля. Фунт стерлингов не смог сильно укрепиться, но за последние две недели всё же вырос на 2% — экономика Великобритании так же зависит от мировой ситуации.

Майкл Браун из Pepperstone отмечает, что доверие к доллару подрывают непоследовательные действия администрации и повышение пошлин, особенно на китайские товары, что создает инфляционные риски, пишет oilprice.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии). Кроме того, евро используется в Черногории и Косове.



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