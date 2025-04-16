Наводнения, засухи, жара: как Европа расплачивается за климатический кризис

3:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году Европа пережила самый жаркий год за всю историю метеонаблюдений. Согласно новому отчёту "Состояние европейского климата 2024", подготовленному в рамках программы Copernicus Европейской комиссии совместно со Всемирной метеорологической организацией, потепление на континенте происходит быстрее, чем в любом другом регионе мира.

Фото: https://commons.wikimedia.org by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ засуха

Средняя температура в Европе с начала индустриальной эпохи увеличилась на 2,4 градуса по Цельсию - почти вдвое больше, чем в среднем по планете (1,3 °C). Исключением в 2024 году стала лишь Исландия, где было прохладнее нормы, тогда как на остальной части континента фиксировались устойчиво высокие температурные аномалии.

"Температура океана была исключительно высокой, уровень моря продолжал расти, а ледники продолжали стремительно таять", — сообщила Саманта Берджесс, один из главных авторов доклада.

2024 год стал не только самым жарким годом в глобальном масштабе, но и годом новых климатических катастроф. Только в Испании, в результате мощных ливней и наводнений в Валенсии, погибло более 220 человек, ущерб превысил 16 миллиардов евро. Ранее шторм "Борис" обрушился на Восточную Европу, вызвав массовые разрушения.

Всего в 2024 году от штормов и наводнений в Европе пострадали 413 тысяч человек, погибло — не менее 335. Количество дней с экстремальной жарой стало вторым по продолжительности за всё время наблюдений. Особенно пострадали восточные и южные регионы, где жара сопровождалась засухой даже зимой. В то же время Западная Европа пережила самый влажный год с 1950-го.

"Из-за засухи почва становится твёрдой, и при сильных ливнях она просто не успевает впитывать воду — это повышает риск разрушительных наводнений", — поясняют авторы отчёта.

Каждая десятая доля градуса имеет значение

Генеральный директор Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Флоранс Рабье заявила, что региональные последствия глобального потепления уже невозможно игнорировать. А генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло на презентации доклада подчеркнула:

"Каждая дополнительная десятая градуса повышает риски для планеты, экономики и жизни людей. Мы должны к этому адаптироваться".

Исследователи предупреждают: если глобальное потепление превысит отметку в 1,5°C, в Европе это может привести к 30 тысячам дополнительных смертей ежегодно из-за жары.

Но есть и поводы для осторожного оптимизма. В 2024 году Европа впервые произвела 45% электроэнергии с помощью возобновляемых источников — солнца, ветра и биомассы. Это рекордный показатель, показывающий, что зелёная энергетика набирает силу.

Кроме того, более половины европейских городов уже разрабатывают планы по адаптации к климатическим изменениям. Париж, Милан, Нидерланды и Глазго — в числе лидеров по созданию инфраструктуры для климатической устойчивости: от расширения зелёных зон до комплексной защиты от наводнений.

Уточнения

Экологи́ческая катастрофа — необратимое изменение природных комплексов, связанное с массовой гибелью живых организмов.



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