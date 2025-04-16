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Бюджет уходит в бордюры: министр финансов жёстко высказался о коммунальщиках

Экономика

Министр финансов Антон Силуанов выступил с критикой в адрес коммунальных служб и дорожных подрядчиков, заявив о низкой эффективности работ, проводимых в регионах. По его словам, одни и те же работы, в том числе замена бордюров, проводятся ежегодно, что вызывает вопросы о целесообразности расходования бюджетных средств.

ремонт дороги
Фото: wikipedia by Служба автодоріг у Миколаївській області, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ремонт дороги

Выступая на расширенном заседании президиума Госсовета, посвящённого развитию инфраструктуры для жизни, Силуанов отметил, что в сфере строительства и ЖКХ по-прежнему наблюдаются низкая производительность труда и архаичные подходы к работе.

"Зачастую у нас траншею копают пятеро с лопатами — техника не используется. Каждый год меняют бордюры. Здесь больше нам нужно говорить об эффективности стройки, об эффективности коммунальных работ и служб", — подчеркнул министр.

Он также добавил, что региональные и муниципальные власти должны эффективнее распоряжаться средствами, получаемыми из федерального бюджета.

"Нужно повышать эффективность использования бюджетных денег. Мы должны стремиться к реальному улучшению городской среды, а не к имитации работы", — заявил Силуанов.

Выступление министра вызвало резонанс, поскольку тема регулярной замены бордюров и дублирующих работ часто вызывает недовольство у жителей многих регионов.

Уточнения

 
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации. Министерство финансов Российской Федерации является юридическим лицом.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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