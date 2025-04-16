Рубли или доллары? Экономист дал чёткий ответ, как сохранить деньги в 2025 году

Если вы планируете сохранить свои сбережения на короткий срок, разумнее держать их в рублях. Однако для длительной перспективы — от 4 до 5 лет — эксперты советуют обратить внимание на наличные доллары и евро. Такую рекомендацию дал экономист и доцент РАНХиГС Николай Кульбака.
По его словам, валютные колебания в ближайшие годы будут лишь усиливаться, особенно на фоне непредсказуемой политики Дональда Трампа, который, по мнению аналитика, способен спровоцировать серьёзную "турбулентность" на мировом валютном рынке.
"Если говорить о краткосрочном хранении средств — выбор очевиден в пользу рубля. Но при горизонте в несколько лет более надёжным вариантом выглядят валютные накопления в наличной форме", — пояснил Кульбака.
Он также выразил сомнение в эффективности инвестиций в недвижимость. По мнению эксперта, такие активы отличаются низкой ликвидностью, а попытки продать объект без значительных потерь — крайне затруднительны, пишет "Лента.ру".
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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