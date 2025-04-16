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Рубли или доллары? Экономист дал чёткий ответ, как сохранить деньги в 2025 году

1:05
Экономика

Если вы планируете сохранить свои сбережения на короткий срок, разумнее держать их в рублях. Однако для длительной перспективы — от 4 до 5 лет — эксперты советуют обратить внимание на наличные доллары и евро. Такую рекомендацию дал экономист и доцент РАНХиГС Николай Кульбака.

Веер из долларов в руке
Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Веер из долларов в руке

По его словам, валютные колебания в ближайшие годы будут лишь усиливаться, особенно на фоне непредсказуемой политики Дональда Трампа, который, по мнению аналитика, способен спровоцировать серьёзную "турбулентность" на мировом валютном рынке.

"Если говорить о краткосрочном хранении средств — выбор очевиден в пользу рубля. Но при горизонте в несколько лет более надёжным вариантом выглядят валютные накопления в наличной форме", — пояснил Кульбака.

Он также выразил сомнение в эффективности инвестиций в недвижимость. По мнению эксперта, такие активы отличаются низкой ликвидностью, а попытки продать объект без значительных потерь — крайне затруднительны, пишет "Лента.ру".

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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