Полгода без пошлин: Канада смягчила удар по американскому импорту

Канада временно отменит пошлины на ряд товаров из США, сообщает РИА Новости. Этот шаг стал частью антикризисных мер в условиях обострившейся торговой напряжённости между двумя странами.
Согласно заявлению канадских властей, шестимесячная льгота будет распространяться на американскую продукцию, которая используется в ключевых отраслях — пищевой промышленности, здравоохранении, а также в сфере национальной и общественной безопасности.
Кроме того, в особом порядке пошлины смягчат и для автопроизводителей, работающих в Канаде. Им разрешат ввозить определённое количество автомобилей без дополнительной фискальной нагрузки.
Таким образом, правительство стремится поддержать местный бизнес и снизить издержки, возникшие из-за торговых барьеров.
Кана́да — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.
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