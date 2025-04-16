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Полгода без пошлин: Канада смягчила удар по американскому импорту

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Экономика

Канада временно отменит пошлины на ряд товаров из США, сообщает РИА Новости. Этот шаг стал частью антикризисных мер в условиях обострившейся торговой напряжённости между двумя странами.

Государственный флаг Канады
Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Государственный флаг Канады

Согласно заявлению канадских властей, шестимесячная льгота будет распространяться на американскую продукцию, которая используется в ключевых отраслях — пищевой промышленности, здравоохранении, а также в сфере национальной и общественной безопасности.

Кроме того, в особом порядке пошлины смягчат и для автопроизводителей, работающих в Канаде. Им разрешат ввозить определённое количество автомобилей без дополнительной фискальной нагрузки.

Таким образом, правительство стремится поддержать местный бизнес и снизить издержки, возникшие из-за торговых барьеров.

Уточнения

Кана́да — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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