Слишком дорого: Китай поставил крест на маршруте российского газа через Казахстан

Газовый маршрут через Казахстан может оказаться экономически невыгодным для Китая — об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй во время Евразийского нефтегазового форума.
По его словам, варианты, предполагающие транспортировку через Монголию или поставки сжиженного природного газа (СПГ), выглядят значительно более рентабельными.
"Я уже сообщил российской стороне: реализовать такой проект в нынешних условиях невозможно. Это просто не работает", — отметил дипломат, его слова цитирует ТАСС.
Он подчеркнул, что наиболее перспективным вариантом сотрудничества в газовой сфере остаётся проект "Сила Сибири — 2", который должен пройти через Монголию. Уже действующий трубопровод, по словам Чжана, создаёт хорошую базу для дальнейших переговоров.
Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20,2 млн чел. (2025), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).
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