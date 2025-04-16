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Слишком дорого: Китай поставил крест на маршруте российского газа через Казахстан

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Экономика

Газовый маршрут через Казахстан может оказаться экономически невыгодным для Китая — об этом заявил  посол КНР в России Чжан Ханьхуэй во время Евразийского нефтегазового форума.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

По его словам, варианты, предполагающие транспортировку через Монголию или поставки сжиженного природного газа (СПГ), выглядят значительно более рентабельными.

"Я уже сообщил российской стороне: реализовать такой проект в нынешних условиях невозможно. Это просто не работает", — отметил дипломат, его слова цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что наиболее перспективным вариантом сотрудничества в газовой сфере остаётся проект "Сила Сибири — 2", который должен пройти через Монголию. Уже действующий трубопровод, по словам Чжана, создаёт хорошую базу для дальнейших переговоров.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20,2 млн чел. (2025), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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